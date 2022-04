Match de Football Américain J7 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Match de Football Américain J7 Cherbourg-en-Cotentin, 8 mai 2022, Cherbourg-en-Cotentin. Match de Football Américain J7 Cherbourg-Octeville 02 Rue de Touraine Cherbourg-en-Cotentin

2022-05-08 13:30:00 13:30:00 – 2022-05-08 14:00:00 14:00:00 Cherbourg-Octeville 02 Rue de Touraine

Dernière journée de la saison régulière du championnat régional de Football Américain avant les Play Offs. Les Terribles de Cherbourg recevront les Killer Bees de Barentin.

