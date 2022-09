Match de football américain France – Autriche Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

72 Rue Raymond Teisseire Stade Pierre Delort Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Stade Pierre Delort 72 Rue Raymond Teisseire

2022-10-09 14:00:00 – 2022-10-09

Bouches-du-Rhône EUR 9 25 C’est le premier match de l’histoire de l’Equipe de France à Marseille, et le premier match de la France depuis 2019. Marseille, ville de football, accueille depuis 1994 les Blue Stars, club local qui évolue en D1 dans le championnat français. Le 9 octobre la France reçoit l’Autriche au stade Delort à Marseille pour la ligue des Nations IFAF Stade Pierre Delort 72 Rue Raymond Teisseire Marseille 8e Arrondissement

