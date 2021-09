Villeneuve-d'Ascq Stade Pierre Mauroy Nord, Villeneuve-d'Ascq Match de foot – Stade Pierre Mauroy Stade Pierre Mauroy Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Mercredi 22 septembre 2021 à 19h, le LOSC reçoit Reims au stade Pierre Mauroy. A cette occasion, le dispositif grand stade est activé.** [Dispositif](https://www.villeneuvedascq.fr/dispositif-stade-pierre-mauroy-et-badge) Mercredi 22 septembre 2021 à 19h, le LOSC reçoit Reims au stade Pierre Mauroy Stade Pierre Mauroy 261, Boulevard de Tournai 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T19:00:00 2021-09-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Stade Pierre Mauroy Adresse 261, Boulevard de Tournai 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Stade Pierre Mauroy Villeneuve-d'Ascq