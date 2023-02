MATCH DE DERBY BASKET-BALL : US LAVAL – JALT LE MANS BASKET Espace Mayenne Laval Catégories d’Évènement: Laval

MATCH DE DERBY BASKET-BALL : US LAVAL – JALT LE MANS BASKET Espace Mayenne, 2 avril 2023, Laval

Mayenne A vous agendas ! Un gros match de derby a prévu dans la Salle Mayenne de l’Espace Mayenne Pour la 22ème journée du championnat de Nationale Masculine 2 : Venez nombreux supporter les joueurs de US Laval Basket à la Salle Polyvalente de Laval le dimanche 2 avril ! Tous pour nos Bleus et Blancs ! INFOS PRATIQUES :

· Date : 02 avril 2023 à 15h30

· Lieu : Salle Mayenne – Espace Mayenne

· Billetterie en ligne Match de Derby pour l’US Laval Basket qui rencontre Jalt Le Mans à domicile ! http://uslavalbasket.fr/ Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker Laval

