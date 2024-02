MATCH DE BASKETBALL ENTENTE CAZOULS MONTADY Cazouls-lès-Béziers, dimanche 3 mars 2024.

MATCH DE BASKETBALL ENTENTE CAZOULS MONTADY Cazouls-lès-Béziers Hérault

Ne manquez pas le prochain match de basket entre l’équipe de Cazouls-lès-Béziers et Montady Montpellier Université qui se déroulera à la Halle aux Sports, située au 16 Rue Michelet à Cazouls-lès-Béziers. Venez nombreux pour encourager l’équipe de Séniors Garçons de l’Entente Cazouls Montady qui occupe actuellement la première place du classement. L’ambiance promet d’être électrique et les joueurs donneront leur maximum pour défendre leur position de leader. .

16 Rue Michelet

Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie mairie@mairiecazoulslesbeziers.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 10:00:00

fin : 2024-03-03



