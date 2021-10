Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot, Lot-et-Garonne Match de basket pour Octobre Rose Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot Catégories d’évènement: Le Temple-sur-Lot

Lot-et-Garonne

Match de basket pour Octobre Rose Le Temple-sur-Lot, 9 octobre 2021, Le Temple-sur-Lot. Match de basket pour Octobre Rose 2021-10-09 – 2021-10-09 Salle Ervé Venaud La Base

Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne 0 0 EUR Dans le cadre d’Octobre rose, la commune de Le Temple-sur-Lot propose plusieurs animations sur le mois d’octobre. Venez profiter du match de basket “régionale séniors masculine” opposant l’Union Sportive Templaise à l’UJS Buglose Pontonx, au profit de l’association ACTION CANCER 47. Ouverture des portes à 18h30. Buvette et restauration sur place. Dans le cadre d’Octobre rose, la commune de Le Temple-sur-Lot propose plusieurs animations sur le mois d’octobre :

Match de basket, ateliers découverte de sophrologie et méditation, randonnée découverte du village, animations à la bibliothèque. +33 5 53 01 08 04 Dans le cadre d’Octobre rose, la commune de Le Temple-sur-Lot propose plusieurs animations sur le mois d’octobre. Venez profiter du match de basket “régionale séniors masculine” opposant l’Union Sportive Templaise à l’UJS Buglose Pontonx, au profit de l’association ACTION CANCER 47. Ouverture des portes à 18h30. Buvette et restauration sur place. ©Le Temple sur Lot dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Le Temple-sur-Lot, Lot-et-Garonne Autres Lieu Le Temple-sur-Lot Adresse Salle Ervé Venaud La Base Ville Le Temple-sur-Lot lieuville 44.38085#0.52317