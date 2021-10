Villeneuve-d'Ascq Palacium Nord, Villeneuve-d'Ascq Match de basket : France Lituanie au Palacium Palacium Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Palacium, le dimanche 14 novembre à 20:00

**Dimanche 14 novembre, le Palacium accueille un gros match de basket : France Lituanie.** Médaillée de bronze cet été aux Jeux olympiques de Tokyo et quelques semaines après l’argent à l’Euro 2021, l’Équipe de France féminine de basket -qui devrait compter parmi ses rangs une ou deux Villeneuvoises- affrontera la Lituanie dans le cadre des qualifications à l’Euro féminin 2023, qui se déroulera en Israël et en Slovénie. On se souvient que le 15 novembre 2017, l’équipe de France était venue au Palacium disputer un match de qualification à l’Euro 2019,e à la Roumanie. [La billetterie de cette rencontre est ouverte](http://billetterie.ffbb.com). Dimanche 14 novembre, le Palacium accueille un gros match de basket : France Lituanie ! Palacium 2 Rue Breughel 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

