MATCH CIE LA SOEUR DE SHAKESPEARE Libourne, 6 janvier 2023

2023-01-06 – 2023-01-06

10 millions de Français sont célibataires. 35% des rencontres se font sur Internet. Marilyne Lagrafeuil s’empare de ce phénomène contemporain sans caricature ni tabou. Elle raconte avec humour et sincérité ses expériences amoureuses passées à la moulinette des sites de rencontre, de ses débuts sur Meetic à ses errances sur Tinder en plein confinement. Ce parcours d’une femme d’aujourd’hui est accompagné par un chanteur de bal interprété par Sébastien Chadelaud. Ses reprises inédites de chansons d’amour populaires racontent sans détour ni distance l’absolu et l’universalité de la quête amoureuse. »MATCH ! » est une plongée drôle et émouvante dans l’amour à l’ère du numérique !

