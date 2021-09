Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Match Châteaurenard vs C.S Vienne Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Match Châteaurenard vs C.S Vienne 2021-09-11 17:00:00 – 2021-09-11 Stade Pierre Coubertin Avenue Pierre de Coubertin

Châteaurenard Bouches-du-Rhône A partir de 12h00 repas d’avant match, traiteur “La Broche du Pirate”.

15h : Lever de rideau Espoirs.

17h : Match RCC vs C.S Vienne.

20h : Soirée Bodega Moules (10€) – Frites (5€). Le RCC reçoit C.S Vienne pour la 2éme journée de championnat de France de fédérale 1. +33 4 90 94 41 90 A partir de 12h00 repas d’avant match, traiteur “La Broche du Pirate”.

dernière mise à jour : 2021-09-07

