Match caritatif Team 71 vs Team UNICEF Stade Jean Laville Gueugnon, lundi 1 avril 2024.

Match caritatif Team 71 vs Team UNICEF Stade Jean Laville Gueugnon Saône-et-Loire

Stars du foot, artistes et personnalités se mobilisent pour l’UNICEF ! Cet événement, à la fois populaire, festif et accessible à toutes et tous, a pour objectif de collecter des fonds au profit de l’UNICEF grâce à la participation de sportifs, d’artistes et de célébrités autour d’une même cause.

Le FC Gueugnon organise un Match de Football Solidaire d’ampleur au profit de l’UNICEF au Stade Jean-Laville. Cette rencontre caritative se tiendra le Lundi 1er Avril 2024 (jour férié) au Stade Jean-Laville de Gueugnon. Le match opposera une sélection de footballeurs, sportifs et personnalités locales qui s’intitulera la Team Saône-et-Loire ; face à la Team Unicef représentée par des stars du football, artistes et personnalités. Robert Pirès, Paul Mirabel, Just Riadh, Nico Capone, Vargass, Yoann Huget, Tony Czech …

La liste des participants s’aggrandit de jour en jour. Informations complémentaires et Billetterie, en cliquant ici https://bit.ly/Unicef-Gueugnon 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 12:00:00

fin : 2024-04-01

Stade Jean Laville Quai de la piscine

Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté g.avinain@fcgueugnon.fr

L’événement Match caritatif Team 71 vs Team UNICEF Gueugnon a été mis à jour le 2024-03-01 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne