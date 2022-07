Match amical OM – AC Milan

2022-07-31 18:00:00 – 2022-07-31 10 Une superbe affiche pour une rencontre qui ravira petits et grands, toutes les générations, les fans comme les touristes: les chants des tribunes pourront résonner et faire vibrer tous les spectateurs. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte! Un match de gala avant le coup d'envoi de la nouvelle saison de Ligue 1: l'OM reçoit le champion d'Italie AC Milan pour un match amical.

