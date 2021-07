Match amical EAG-Niort Pontrieux, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Pontrieux.

Match amical EAG-Niort 2021-07-03 – 2021-07-03

Pontrieux Côtes d’Armor

Le stade de Pontrieux accueille EAG pour un match amical contre Niort. Buvette et restauration sur place. Places à retirer le 30 juin, le 1er et 2 juillet au Foyer du stade de Pontrieux de 11h à 13h et de 17h à 19h.

+33 2 96 95 60 31

dernière mise à jour : 2021-06-29 par