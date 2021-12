Mont-Dore Mont-Dore Mont-Dore, Puy-de-Dôme Match amical de Hockey sur Glace Mont-Dore Mont-Dore Catégories d’évènement: Mont-Dore

Puy-de-Dôme

Match amical de Hockey sur Glace Mont-Dore, 30 décembre 2021, Mont-Dore. Match amical de Hockey sur Glace Rue Georges Lagaye Patinoire Mont-Dore

2021-12-30 20:30:00 20:30:00 – 2021-12-30 Rue Georges Lagaye Patinoire

Mont-Dore Puy-de-Dôme Un match juste pour le plaisir Rue Georges Lagaye Patinoire Mont-Dore

dernière mise à jour : 2021-12-19 par

Détails Catégories d’évènement: Mont-Dore, Puy-de-Dôme Autres Lieu Mont-Dore Adresse Rue Georges Lagaye Patinoire Ville Mont-Dore lieuville Rue Georges Lagaye Patinoire Mont-Dore