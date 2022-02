Match à domicile du Handball Club Saint-Agrève Saint-Agrève Saint-Agrève Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Agrève

Match à domicile du Handball Club Saint-Agrève Saint-Agrève, 6 mars 2022, Saint-Agrève. Match à domicile du Handball Club Saint-Agrève Saint-Agrève

2022-03-06 – 2022-03-06

Saint-Agrève Ardêche L’équipe féminine de handball de St-Agrève affrontera le Handball Club Langogne-Lafayette pour cette 2nd partie de championnat.

En quête d’une première victoire, les St-Agrévoises n’ont jamais été aussi proche de la gagne. Venez nombreux les soutenir ! saintagreve.handballclub@laposte.net +33 6 59 79 25 62 https://ville-saintagreve.fr/HAND-CLUB-SAINT-AGREVE Saint-Agrève

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Saint-Agrève Autres Lieu Saint-Agrève Adresse Ville Saint-Agrève lieuville Saint-Agrève Departement Ardêche

Saint-Agrève Saint-Agrève Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-agreve/

Match à domicile du Handball Club Saint-Agrève Saint-Agrève 2022-03-06 was last modified: by Match à domicile du Handball Club Saint-Agrève Saint-Agrève Saint-Agrève 6 mars 2022 Ardèche Saint-Agrève

Saint-Agrève Ardêche