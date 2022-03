Match à domicile du Handball Club de Saint-Agrève Saint-Agrève Saint-Agrève Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Agrève Ardêche Venez supporter St-Agrève lors d’un match de championnat contre l’une des meilleures équipes de la poule. Bonne ambiance au rendez-vous !

Les joueuses de St-Agrève rencontreront le sommet du classement ce week-end en affrontant l’équipe 1 de Loudes. saintagreve.handballclub@laposte.net +33 6 59 79 25 62 https://ville-saintagreve.fr/HAND-CLUB-SAINT-AGREVE Saint-Agrève

