Matatalab : relais 4x100m Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Matatalab : relais 4x100m Bibliothèque Jacqueline de Romilly, 19 avril 2023, Paris. Le mercredi 19 avril 2023

de 16h00 à 18h00

. gratuit

Quand les Olympiades et Numok se rencontrent, les robots se mettent à l’athlétisme. Programme ton robot afin qu’il remporte une course en relais. Viens t’initier à la programmation robotique ! Réalise une course relais par équipe où chacun pourra programmer une partie du trajet pour diriger le robot vers la ligne d’arrivée. Atelier qui vise à développer les compétences numériques des enfants à travers la robotique et la programmation, réalisé par Smarteo. Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris Contact : 01 42 55 60 20 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.smarteo.co/

Smarteo

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Jacqueline de Romilly Adresse 16 avenue de la Porte Montmartre Ville Paris lieuville Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Departement Paris

Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Matatalab : relais 4x100m Bibliothèque Jacqueline de Romilly 2023-04-19 was last modified: by Matatalab : relais 4x100m Bibliothèque Jacqueline de Romilly Bibliothèque Jacqueline de Romilly 19 avril 2023 Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Paris

Paris Paris