MATANZAS, 31 mai 2022, .

MATANZAS

2022-05-31 20:30:00 – 2022-05-31 22:30:00

MATANZAS

Matanzas quartet

Salsa

Matanzas », est un collectif de musiciens pour la plupart d’origine Latino américaine. Formé en 2009 par les frères chiliens Ibarra/Hidalgo, ils interprètent avec passion le répertoire traditionnel latino américain comme le Son Cubano, la Rumba, la salsa et la Cumbia . Contrebasse, congas, guitares cubaines, piano, trompette et saxophone sont quelques-uns des instruments qui donnent à « Matanzas » couleur et authenticité pour transmettre au public cette musique naturellement dansante et chaleureuse. Depuis leur création Matanzas a acquis une solide expérience de la scène avec plus de 300 concerts à leur actif (rencontre et racines, foire comtoise, mardi des rives, forges de Fraisans, Carnaval de Rio..etc)

