Mata Hari en concert Trédrez-Locquémeau, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Trédrez-Locquémeau.

Mata Hari en concert 2021-07-12 21:00:00 – 2021-07-12 Kerguerwen Café Théodore

Trédrez-Locquémeau Côtes d’Armor Trédrez-Locquémeau

Qu’est-ce qui peut bien pousser ces 8 musiciens bretons à jouer une musique d’origine nigériane ? Si l’on ne s’arrête pas aux apparences, on se rend vite compte que l’esprit de la communauté est là, le sentiment d’appartenance, la recherche de communion dans la transe et l’envie de relever la tête, de se tenir juste là, debout. Voilà des choses qui résonnent aussi bien dans le Shrine* de Fela que dans les festou noz du renouveau culturel breton ! Si c’est sans doute bien inconscient dans la tête des membres de MATA HARI, cela pourrait pourtant bien expliquer l’aisance avec laquelle ils se glissent dans l’univers musical et l’esprit contestataire caractéristiques de l’Afrobeat.

La rage de jouer, l’envie irrépressible de vibrer en harmonie avec le public, jusqu’à l’extase et l’oubli des freins qui nous entravent. Cela prend aux tripes, et nous rend plus conscient de l’état du monde.

*le « Temple » dans lequel officiait Fela Anikulapo Kuti tous les soirs. Le sacro saint temple de l’Afrobeat

cafetheodore@orange.fr +33 2 96 35 29 40 http://www.cafetheodore.fr/

Qu’est-ce qui peut bien pousser ces 8 musiciens bretons à jouer une musique d’origine nigériane ? Si l’on ne s’arrête pas aux apparences, on se rend vite compte que l’esprit de la communauté est là, le sentiment d’appartenance, la recherche de communion dans la transe et l’envie de relever la tête, de se tenir juste là, debout. Voilà des choses qui résonnent aussi bien dans le Shrine* de Fela que dans les festou noz du renouveau culturel breton ! Si c’est sans doute bien inconscient dans la tête des membres de MATA HARI, cela pourrait pourtant bien expliquer l’aisance avec laquelle ils se glissent dans l’univers musical et l’esprit contestataire caractéristiques de l’Afrobeat.

La rage de jouer, l’envie irrépressible de vibrer en harmonie avec le public, jusqu’à l’extase et l’oubli des freins qui nous entravent. Cela prend aux tripes, et nous rend plus conscient de l’état du monde.

*le « Temple » dans lequel officiait Fela Anikulapo Kuti tous les soirs. Le sacro saint temple de l’Afrobeat

dernière mise à jour : 2021-06-24 par