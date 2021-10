Vitry Sur Seine Exploradôme île de France, Vitry-sur-Seine Mat & Rio Exploradôme Vitry Sur Seine Catégories d’évènement: île de France

Mat & Rio Exploradôme, 31 octobre 2021, Vitry Sur Seine. Date et horaire exacts : Le dimanche 31 octobre 2021

de 13h30 à 14h30

Découvertes des différents matériaux Ça flotte ? Ça colle ? C’est mou ? Suis les aventures de nos personnages de conte pour découvrir avec eux les matières et leurs propriétés ! Animations -> Atelier / Cours Exploradôme 18 avenue Henri Barbusse Vitry Sur Seine 94400 Contact :Exploradôme 0143911620 reservation@exploradome.com Animations -> Atelier / Cours En famille;Enfants

