Romans-sur-Isère 26100 Parrain d’exception : Dylan Rocher, Champion du Monde

Un tournoi de référence dans le cadre des Masters de Pétanques pour les 9-15 ans.

Compétition en triplette,

De nombreux lots pour tous les participants.

