Masters handi-tour pelote basque Stade Colette Besson Dax, samedi 16 mars 2024.

Venez découvrir la pelote basque en fauteuils roulants. Les meilleurs pelotaris français et basques espagnols seront présents à Dax pour s’affronter en Trinquet le matin et en Mur à Gauche l’après midi.

Organisé par l’USD pelote. 0 0 EUR.

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

Stade Colette Besson 54 Route de Saubagnacq

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

