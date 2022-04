MASTERS DE VOLLEY-BALL DE PLAGE Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornichet

MASTERS DE VOLLEY-BALL DE PLAGE Pornichet, 1 août 2022, Pornichet. MASTERS DE VOLLEY-BALL DE PLAGE plage des Libraires face au Casino Pornichet

2022-08-01 – 2022-08-01 plage des Libraires face au Casino

Pornichet Loire-Atlantique C’est l’évènement beach-volley le plus réputé en France avec, chaque année, la participation de plus de 1 000 joueurs, renommés ou anonymes. Pendant une semaine, la plage de Pornichet est transformée pour l’occasion, en un véritable stade pour accueillir une pléiade de tournois en formule 3 x 3, ouverts à tous, licenciés ou non. Infos pratiques :

Du 1er au 7 août

Inscriptions sur place à partir de 9h, début des tournois à 10h

Accès gratuit aux tribunes. 100% sport, 100% beach, 100% plaisir info@pornichet.fr +33 2 40 61 33 33 http://www.pornichet.fr/ C’est l’évènement beach-volley le plus réputé en France avec, chaque année, la participation de plus de 1 000 joueurs, renommés ou anonymes. Pendant une semaine, la plage de Pornichet est transformée pour l’occasion, en un véritable stade pour accueillir une pléiade de tournois en formule 3 x 3, ouverts à tous, licenciés ou non. Infos pratiques :

Du 1er au 7 août

Inscriptions sur place à partir de 9h, début des tournois à 10h

Accès gratuit aux tribunes. plage des Libraires face au Casino Pornichet

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornichet Autres Lieu Pornichet Adresse plage des Libraires face au Casino Ville Pornichet lieuville plage des Libraires face au Casino Pornichet Departement Loire-Atlantique

Pornichet Pornichet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornichet/

MASTERS DE VOLLEY-BALL DE PLAGE Pornichet 2022-08-01 was last modified: by MASTERS DE VOLLEY-BALL DE PLAGE Pornichet Pornichet 1 août 2022 Loire-Atlantique Pornichet

Pornichet Loire-Atlantique