MASTERS DE PETANQUE 2022 Capavenir Vosges Capavenir Vosges Catégories d’évènement: Capavenir Vosges

Vosges

MASTERS DE PETANQUE 2022 Capavenir Vosges, 21 juillet 2022, Capavenir Vosges. MASTERS DE PETANQUE 2022 Thaon-les-Vosges 7 Rue Pierre de Coubertin Capavenir Vosges

2022-07-21 – 2022-07-22 Thaon-les-Vosges 7 Rue Pierre de Coubertin

Capavenir Vosges Vosges Avec les meilleurs joueurs du Monde. Retrouvez le programme sur :: https://www.mastersdepetanque.fr/masters-de-petanque-programme-etape-4/

Ainsi que pour la Billetterie Tribune OR : https://quarterback.fr/jeudi-21-juillet-2022-etape-4-thaon-les-vosges/ MERCREDI 20 JUILLET

MASTERS JEUNES

9h15 : Début des Masters Jeunes

10h00 : Sélection de l’Équipe Locale – ¼ de finale

14h00 : Sélection de l’Équipe Locale – ½ finales

15h30 : Sélection de l’Équipe Locale – finale

17h00 : Finale de l’étape des Masters Jeunes

20h00 : Présentation des équipes des Masters de Pétanque et tirage au sort JEUDI 21 JUILLET MASTERS DE PÉTANQUE

9h00 : ¼ de finale

11h00 : Parties de classement

14h00 : Première ½ finale

Pas avant 15h30 : Deuxième ½ finale

Pas avant 17h00 : Finale de l’étape des Masters de Pétanque morin@quarterback-group.fr +33 3 29 39 15 45 http://www.mastersdepetanque.fr/ Thaon-les-Vosges 7 Rue Pierre de Coubertin Capavenir Vosges

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Capavenir Vosges, Vosges Autres Lieu Capavenir Vosges Adresse Thaon-les-Vosges 7 Rue Pierre de Coubertin Ville Capavenir Vosges lieuville Thaon-les-Vosges 7 Rue Pierre de Coubertin Capavenir Vosges Departement Vosges

Capavenir Vosges Capavenir Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capavenir-vosges/

MASTERS DE PETANQUE 2022 Capavenir Vosges 2022-07-21 was last modified: by MASTERS DE PETANQUE 2022 Capavenir Vosges Capavenir Vosges 21 juillet 2022 Capavenir Vosges Vosges

Capavenir Vosges Vosges