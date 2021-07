Capavenir Vosges Capavenir Vosges Capavenir Vosges, Vosges MASTERS DE PETANQUE 2021 Capavenir Vosges Capavenir Vosges Catégories d’évènement: Capavenir Vosges

MASTERS DE PETANQUE 2021 2021-07-28 – 2021-07-29

Avec les meilleurs joueurs du Monde.

Mercredi 28 Juillet 2021

9h: Masters jeunes

10h: Sélection de l’équipe locale

10h30 Tournoi Gentleman

20h: Présentation des équipe et Tirage au Sort Jeudi 29 Juillet 2021

Masters de Pétanque:

9h:1/4 de Finale frederic-machnik@petanque.fr +33 3 29 39 15 45 http://www.mastersdepetanque.fr/ Masters de Pétanque dernière mise à jour : 2021-07-16 par

