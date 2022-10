Masterclasses Le Regard du Cygne Paris Catégories d’évènement: île de France

Masterclasses avec Fabrice Ramalingom – Cie R.A.M.A Fabrice Ramalingom aime transmettre et partager ce qu’il a pu acquérir tout au long de sa carrière (des outils, des principes chorégraphiques…) auprès de chorégraphes comme Dominique Bagouet, Trisha Brown, Simone Forti… Pour cette Masterclasse, il propose de porter attention à la manière dont on apprend de l’autre pour apprendre sur soi ? Pour un meilleur usage de soi dans l’apprentissage de la danse, au travail. Il s’agira d’un temps d’exploration qui prendra appui sur un ensemble de techniques de danse (release technic, body weather…) et de techniques somatiques (relaxation coréenne, massage thaï…). Le Regard du Cygne 210, rue de Belleville 75020 Paris Contact : 0143585593 info@leregarducygne.com https://www.facebook.com/leregarducygne https://www.facebook.com/leregarducygne https://leregarducygne.com/masterclasses-fabrice-ramalingom/

