Masterclasses jazzé dance grands débutants avec koby badja My Fitness Studio Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Du samedi 02 décembre 2023 au dimanche 03 décembre 2023 :

dimanche

de 15h00 à 18h00

samedi

de 15h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. payant

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 23

masterclasses BE AFRO Jazzé Dance Grands débutants avec Koby Badja !

Samedi 2 et dimanche 3 décembre :

masterclasses BE AFRO Jazzé Dance Grands débutants

avec Koby Badja !

BE-AFRO comme beginner AFRO !

Pour ce

dernier week-end de masterclasses grands débutants 23, nous avons le plaisir de

vous transporter à Libreville au Gabon pour découvrir toutes les saveurs et

subtilités du Jazzé Dance avec avec le créateur de cette danse, Koby Badja !

Le jazzé (ou djazzé) est une danse urbaine

gabonaise qui mixe le hip hop avec des rythmes traditionnels. Popularisée par

la diva de la musique gabonaise Patience Dabany et largement promu par le

groupe Kifra-l, cette danse rythmée et joyeuse s’est ensuite répandue dans

toute l’Afrique Centrale, notamment au Cameroun, en Guinée équatoriale ou

encore au Congo et en Côte

d’ivoire. Aujourd’hui, le Jazzé est

également dansé par des stars de la chanson nigérianes comme Tymaya, P-square, Tekno, Mr Eazi, Yemi Alade, etc.

@

Koby Badja

Koby

Badja est un danseur chorégraphe émérite de renommée internationale.

Originaire

du Gabon et du Bénin, il commence la danse à l’âge de 8 ans tout en menant une

carrière de sportif de haut niveau.

Il est le précurseur du mouvement Jazzé au Gabon et participe largement à

sa promotion en chorégraphiant et dansant dans les clips vidéo d’artistes

emblématiques gabonais comme Dibi Dobo, Patience Dabany, Kiffra-L…

En 2012, Koby s’installe en France et crée son association

dans le but de promouvoir, transmettre et partager la danse. Fort de sa

créativité, Koby ne cesse d’inventer de nouveaux pas et de nouveaux styles de

danse à l’énergie contagieuse qui sont repris dans le monde entier.

Il est régulièrement invité dans des festivals en France et à l’étranger pour

enseigner son art.

Koby se fera un plaisir de vous transmettre les bases du Jazzé lors de

son séjour à Paris.

C’est l’occasion ou jamais de découvrir cette danse pleine

de joie en compagnie d’un danseur exceptionnel et généreux qui vous

transportera au cœur de la culture afrojazzé, sans décalage horaire !

PROGRAMME DES

MASTERCLASSES BE AFRO JAZZÉ

– Jour 1 : Introduction

(basics) :

– Jour 2 : perfectionnement

(practice)

En fonction de vos objectifs et

disponibilités, vous pouvez participer à une seule journée ou aux 2 journées si

vous souhaitez connaitre tous les secrets de la danse Jazzé et profiter du

weekend pour kiffer au maximum !

Tarif :

1 jour : 25 €

2 jours ; 45 €

Infoline / inscriptions : https://www.danseafrourbaine.com/event-details/masterclass-be-afro-jazze-avec-koby-badja

Télécharger l’application et

réserver en quelques clics avec votre téléphone : http://wix.to/ZMaPNU0?ref=2_cl

Facebookpage

: https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis

Instagram

: https://www.instagram.com/danseafrourbaine

Youtube

Koby Badja https://youtu.be/aZr9zDgIcXY?si=GyilvacQG0sr7p7u

https://youtu.be/aZr9zDgIcXY?si=uLfYmdiJmEJ9Ep6w

• samedi 2 décembre 23 de 15H à

18H: introduction

#JazzéDance

#danseafrourbaine #danseurbainegabonaise #dancemasterclass #goodvibes

#afrodanceinparis #Afojazzé

#africanhiphop #funinparis #DansesduGab

My Fitness Studio 91 rue Alexandre Dumas 75020 Paris

Contact : https://www.danseafrourbaine.com/post/samedi-2-et-dimanche-3-d%C3%A9cembre-masterclasses-be-afro-jazz%C3%A9-dance-grands-d%C3%A9butants-avec-koby-badja https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis https://www.danseafrourbaine.com/event-details/masterclass-be-afro-jazze-avec-koby-badja

wmp