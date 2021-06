Masterclasses Jardin de sculptures du musée Rodin, 17 juin 2021-17 juin 2021, Paris.

À l’occasion de l’exposition-événement « Picasso-Rodin », le musée Rodin inaugure son premier cycle de masterclasses. Corinne Rondeau, critique d’art sur France Culture, reçoit un invité – écrivain, artiste, universitaire ou critique d’art – qui, chacun à sa manière, nous éclaire sur le trajet des deux artistes et leur processus créatif.

« La porte des Enfers. Le passage interdit ou l’invitation ambiguë. »

Laurent Gaudé, écrivain, lauréat du Prix Goncourt pour Le soleil des Scorta (2004), du Prix Goncourt des Lycéens et du Prix des Libraires pour La mort du roi Tsongor (2002). Il est l’auteur, parmi de nombreux livres, de La porte des Enfers (2008).

Masterclasse animée par Corinne Rondeau, maître de conférences en esthétique et sciences de l’art à l’université de Nîmes et critique d’art.

« Pourquoi parler de génie ? »

Nathalie Heinich, sociologue au CNRS (Paris), auteur de nombreux ouvrages sur le statut de l’artiste, le féminisme, l’histoire de la sociologie. Masterclasse animée par Corinne Rondeau, maître de conférences en esthétique et sciences de l’art à l’université de Nîmes et critique d’art.

« Dans l’ombre des grands hommes »

Conférence de Corinne Rondeau, maître de conférences en esthétique et sciences de l’art à l’université de Nîmes et critique d’art, auteur de plusieurs monographies sur Susan Sontag, Chantal Akerman et Lucinda Childs.

