Une hésitation lors d’un casting ou d’une audition ? Vous vous demandez comment démarcher le milieu professionnel du Cinéma & de la TV ? Vous avez besoin d’aide et des conseils avisés de professionnels ? Method Acting Center vous propose en exclusivité 3 Masterclasses Casting réparties sur 3 weekends ! Masterclass Casting #1 : WEEKEND du 26/27 Mars – Marché Professionnel & Mise en situation Casting 1 – Avec David Barrouk & Camille Tillier. + Masterclass Casting #2 : WEEKEND du 14/15 Mai – Mise en situation Casting 2 & Les Outils du Comédien et la Selftape Partie 1/2 – Avec Emilie Chaumat & Winifrey Bandera-Guzman. + Masterclass Casting #3 : WEEKEND du 28/29 Mai – La Présentation filmée, Mise en situation Casting 3 & Les Outils du Comédien et la Selftape Partie 2/2 – Avec Emilie Chaumat & Winifrey Bandera-Guzman. *** Masterclass Casting #1 : WEEKEND du 26/27 Mars – Marché Professionnel & Mise en situation Casting 1 – Programme du SAMEDI Table ronde active et participative avec David Barrouk, autour de plusieurs sujets : – Mieux comprendre le marché professionnel pour mieux l’aborder – Casser les mythes du métier pour être véritablement entrepreneur de sa carrière – Savoir comment démarcher, se positionner en tant qu’artiste – Identifier les possibilités alternatives qu’offrent les nouvelles technologies et les nouveaux médias Programme du DIMANCHE – Rencontre et mise en situation de casting avec Camille Tillier – Débrief des prestations avec chaque stagiaire – Au cours de la journée, vous serez libres de lui poser toutes vos éventuelles questions relatives aux castings *** Masterclass Casting #2 : WEEKEND du 14/15 Mai – Mise en situation Casting 2 & Les Outils du Comédien et la Selftape Partie 1/2 – Programme du SAMEDI Avec Émilie Chaumat, directrice de casting Cinéma, vous continuerez de vous familiariser à l’exercice du casting : – Passer des scènes ou des séquences de projets existants en binôme – Recevoir des conseils et des directions afin d’être le plus proche possible du personnage à incarner – Prendre également un temps pour répondre à toutes questions Programme du DIMANCHE Avec Winifrey Bandera-Guzman, « Les Outils du Comédien et la Selftape, Partie 1/2 » : – Le Book Photo : lister les éléments pour un bon Book Photo, conseils pratiques et erreur à éviter. – La Bande Démo : décrypter ce qu’est une « bonne » bande démo et ce qu’un directeur/rice de casting regarde/recherche. – Le CV : déterminer ce qu’il doit contenir et obtenir des astuces et des conseils sur les erreurs à ne pas commettre. – Les réseaux sociaux : faire le point sur leur utilité dans la vie d’un acteur, dans quels cas/projets, à quelle fréquence. – La Self-Tape : faire vos premiers pas dans cet exercice périlleux et recevoir quelques précieux conseils techniques pour la réaliser « en conditions réelles » Une selftape et une présentation filmée seront à préparer pour la Masterclass Casting #3. *** Masterclass Casting #3 : WEEKEND du 28/29 Mai – La Présentation filmée, Mise en situation Casting 3 & Les Outils du Comédien et la Selftape Partie 2/2 – Programme du SAMEDI Dans la continuité des exercices vus lors de la Masterclass Casting #2, Émilie Chaumat abordera avec vous de nouvelles techniques pour faire de vous un artiste préparé : – Visionner les présentations que vous aurez préparées en amont, les analyser et déterminer les points d’amélioration dans le but de vous démarquer et de vous mettre en valeur. – Travailler l’improvisation en binôme sur des séquences émotionnelles fortes, afin de vous préparer aux demandes personnalisées des directeurs de casting Programme du DIMANCHE Dans la continuité des outils vus lors de la Masterclass Casting #2, vous aborderez un autre chapitre du démarchage avec Winifrey Bandera-Guzman, « Les Outils du comédien et la Selftape, Partie 1/2 » : – Trouver des annonces de casting et comment y répondre – Entretenir et renouveler son réseau, comment le relancer, à quel moment – Découvrir et comprendre le rôle de l’agent et d’une agence, comment les démarcher et gérer les refus. – Debrief des self-tapes que vous aurez réalisées vous-mêmes suite à la première partie des Outils du Comédien. *** INFOS & RÉSERVATION MASTERCLASSES – Il est conseillé de prendre les 3 Masterclasses groupées. Il est possible de réserver la Masterclass #1 séparément, mais pas les Masterclasses #2 et #3. – Tous niveaux acceptés, de 8 à 16 personnes – 210€ pour 1 Masterclass (acompte réservation : 63€). Forfait 3 Masterclasses : au lieu de 630€ pour 3 Masterclasses réservées ensemble, soit 10% de remise (acompte réservation : 171€, paiement possible en plusieurs fois par chèques). INSCRIPTIONS en LIGNE [https://www.methodacting.fr/masterclass-casting123/](https://www.methodacting.fr/masterclass-casting123/) contact@methodacting.fr 06 07 41 41 25 @methodactingcenter #stageacteur #stagetheatre #stagedetheatre #stageacting #stagecasting #masterclass #formationacting #ecoleacteurparis #formationacteur #actorstudio

