Masterclasse Sarah Bernardt Théâtre Elizabeth Czerczuk Paris, mardi 20 février 2024.

Du mardi 20 février 2024 au samedi 24 février 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 15h00

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. payant

Avis aux comédiens (amateurs et professionnels) et passionnés d’art dramatique.

Le T.E.C. reprend ses masterclasses en 2024. La première sera consacrée à Sarah Bernhardt, « monstre sacré » (dixit Cocteau) du théâtre. Explorant son Monologue, cette classe de maître vous initiera au travail de voix et de gestuelle, inspirés par l’emblématique et légendaire Sarah Bernhardt.

Dirigée par Elizabeth Czerczuk, metteur en scène, comédienne, experte reconnue avec un doctorat en arts dramatiques et plus de vingt ans d’expérience, cette masterclasse propose une approche dite « totale » du théâtre, fusionnant chant, danse et jeu théâtral.

Auditions :

Mercredis 17 et 24 janvier de 14h à 19h

Vendredis 19 et 26 janvier de 10h à 14h

Durée : 25 heures, du 20 au 24 février

Représentation le 24 février à 20h

Prix : 400€/personne

Places limitées à 7 participants

Site web : https://www.theatreelizabethczerczuk.fr/ecole-l-e-t/classe-de-maitre

Infos réservation :

Ne manquez pas l’opportunité de perfectionner vos talents théâtraux et de vous plonger dans l’héritage de Sarah Bernhardt ! Réservez votre audition dès maintenant par email à contact@theatreelizabethczerczuk.fr ou par téléphone au 01.84.83.08.80 ou 06.12.16.48.39.

Théâtre Elizabeth Czerczuk 20 rue Marsoulan 75012 Paris

Contact : https://fb.me/e/3rxpXBzsy +33612164839 contact@theatreelizabethczerczuk.fr https://www.facebook.com/TheatreElizabethCzerczuk https://www.facebook.com/TheatreElizabethCzerczuk https://www.theatreelizabethczerczuk.fr/ecole-l-e-t/classe-de-maitre

Théâtre Elizabeth Czerczuk Masterclasse Sarah Bernardt