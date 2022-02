Masterclasse – La MAO au service de la composition Les Cuizines Chelles Catégories d’évènement: Chelles

Bien loin d’être réservée aux musiques électroniques, la M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) se présente aujourd’hui comme un outil incontournable pour créer ses propres sons et réaliser ses maquettes. Mais alors comment l’utiliser pour composer sans s’engouffrer trop tôt dans les méandres des détails techniques ? Félix Gros, auteur compositeur et interprète dans le groupe Venus VNR, vous transmettra ses techniques pour maitriser le maquettage intuitif. Faciliter votre créativité, favoriser les fulgurances, organiser vos idées… cette Masterclass vous aidera à vous emparer efficacement de la M.A.O. pour la composition quel que soit votre style de musique !

12€ plein tarif / 7€ adhérent·e·s

Félix Gros, auteur compositeur et interprète dans le groupe Venus VNR, vous transmettra ses techniques pour maitriser le maquettage intuitif et la Musique Assistée par Ordinateur (MAO).

2022-03-16T20:00:00 2022-03-16T23:00:00

