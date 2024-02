Masterclasse Break Villa Jean-Monnet Guyancourt, samedi 30 mars 2024.

Masterclasse Break Participez à une mastreclass avec Timothée Lejolivet, une rencontre entre danse et photographie ! Samedi 30 mars, 13h30 Villa Jean-Monnet Sur réservation – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T13:30:00+01:00 – 2024-03-30T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-30T13:30:00+01:00 – 2024-03-30T15:30:00+01:00

Avec Timothée Lejolivet

Timothée Lejolivet est un artiste au croisement de la danse et de la photographie. Il se passionne pour le break et la culture hip-hop dès l’adolescence avec son groupe Bad Trip Crew. Il parcourt depuis les évènements français et internationaux. Parallèlement, il s’oriente vers un Master en sciences politiques et sociologie à l’université Paris 8 qui fait de sa communauté et sa passion un terrain de recherche.

Villa Jean-Monnet 2 Rue Jean Monnet, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 48 34 25 »}, {« type »: « email », « value »: « benjamin.guillot@ville-guyancourt.fr »}]

Danse Masterclass