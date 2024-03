Masterclass Whisky Comptoir des Vignes Salins-les-Bains, mercredi 13 mars 2024.

Nous aurons le plaisir et l’honneur d’accueillir Donald MacKenzie.

Écossais pure souche, né sur l’île mythique d’Islay, très connue pour ses whiskies tourbés, Donald est ambassadeur pour la pour la maison Dugas depuis une dizaine d’années et propriétaire des marques Flatnöse, Bårelegs et Picti. Il viendra donc nous parler de SES WHISKIES avec enthousiasme et une passion communicative extrêmement conviviale.

Lors de cette dégustation, Donald et l’équipe du Comptoir des Vignes de Salins, vous feront découvrir six whiskies 100% écossais au caractère affirmé, en accord avec quelques petites bouchées.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 19:30:00

fin : 2024-03-13 21:30:00

Comptoir des Vignes 2 Place Aubarède

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté cdv.salins@maisonpernet.com

L’événement Masterclass Whisky Salins-les-Bains a été mis à jour le 2024-03-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA