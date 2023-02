Masterclass : Vins bios et biodynamiques Pommard Pommard Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Masterclass : Vins bios et biodynamiques, 18 mars 2023, Pommard

2023-03-18 – 2023-03-18 Pommard

Cote-d’Or Pommard EUR 75 75 Vins dégustés :

– Recaredo Cava Terrers

– Domaine Jo Landron, Muscadet Amphibolite

– Vignoble des 2 lunes, Alsace Cécile

– Domaine Combier, Crozes Hermitage

+33 3 80 22 07 99 https://www.chateaudepommard.com/fr/masterclass-vins-bios-et-biodynamiques

