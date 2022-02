Masterclass Truffes au Château de Sacy Sacy Sacy Catégories d’évènement: Marne

SACY

Masterclass Truffes au Château de Sacy Sacy, 26 février 2022, Sacy. Masterclass Truffes au Château de Sacy Rue des Croisettes Château de Sacy Sacy

2022-02-26 19:00:00 – 2022-02-26 23:00:00 Rue des Croisettes Château de Sacy

Sacy Marne Sacy Le Chef Andy Bouglé vous propose un menu exclusif sur le thème de la Truffe ! Dans tous ses états, sous toutes ses formes, ravivez vos papilles avec ses mets d’exception : un délicieux moment gourmand & raffiné à vivre en famille ou entre amis ! Au menu :

Noix de Saint-Jacques

Marinée à la truffe, caviar harenga

*

Escalope de foie gras et truffe

Dans l’esprit d’un pot au feu

*

Saint-Pierre de nos côtes

Contisé à la truffe, chou étuvé, huitre fine d’Oléron Beurre monté au jus d’huître et truffe mélanosporum

*

Coeur de ris de veau

Viennoise de truffe et de moelle, croustillant de pommes de terre truffées Tommes des Ardennes

*

Poire et truffe vanille de Tahiti et truffes

Namelaka chocolat noir, caramel au beurre salé, glace à la truffe

*

Mignardises contact@chateaudesacy-reims.fr +33 3 26 07 60 38 http://www.chateaudesacy-reims.fr/ Rue des Croisettes Château de Sacy Sacy

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, SACY Autres Lieu Sacy Adresse Rue des Croisettes Château de Sacy Ville Sacy lieuville Rue des Croisettes Château de Sacy Sacy Departement Marne

Sacy Sacy Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sacy/

Masterclass Truffes au Château de Sacy Sacy 2022-02-26 was last modified: by Masterclass Truffes au Château de Sacy Sacy Sacy 26 février 2022 Marne Sacy

Sacy Marne