Masterclass TOP-ROCK Villa Jean-Monnet Guyancourt, dimanche 31 mars 2024.

Masterclass TOP-ROCK Découvrez les techniques et l’univers de Boris Bodonon à l’occasion de cette Masterclass Top-Rock ! Dimanche 31 mars, 11h00 Villa Jean-Monnet

Début : 2024-03-31T11:00:00+02:00 – 2024-03-31T13:00:00+02:00

Fin : 2024-03-31T11:00:00+02:00 – 2024-03-31T13:00:00+02:00

Avec Boris Bodonon

Boris Bodonon est danseur-interprète, chorégraphe et professeur de danse hip-hop. Après avoir exploré la danse debout, le breaking devient sa discipline de prédilection qu’il mêle à d’autres influences. Très tôt il intègre l’emblématique compagnie Black Blanc Beur dans laquelle il se forme et se professionnalise au côté des chorégraphes Christine Coudun et Mathieu Raguel.

Aujourd’hui, Boris répartit son temps entre la création, l’interprétation et la formation tout en participant à de nombreux projets artistiques et culturels.

Villa Jean-Monnet 2 Rue Jean Monnet, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 48 34 25 »}, {« type »: « email », « value »: « benjamin.guillot@ville-guyancourt.fr »}]

Atelier danse