Masterclass – Quand le calame devient mon corps L’Institut du Monde Arabe Paris, 3 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 03 décembre 2023

de 15h30 à 18h30

.Tout public. payant

Un atelier de danse contemporaine avec le danseur libanais Nadim Bahsoun, inspiré par le khatt, la ligne ou l’écriture en caractère arabe, introduit par une présentation de l’art calligraphique du monde arabo-musulman. Venez partager cet hommage dansé à l’expression calligraphique et à sa richesse cinétique.

Durée : 3 heures – 25 participants max

Nous assisterons à la transformation de l’écriture calligraphique en chorégraphie. L’atelier débutera par une initiation et une présentation de l’art calligraphique du monde arabo-musulman par Gassia Artin, conférencière à l’Institut du monde arabe. Puis Nadim Bahsoun invitera les participants à tenter, via le langage corporel, de mettre en espace un « mouvement calligraphique », avec ses ruptures et ses accents. Une exploration de l’alphabet arabe où la danse donne corps aux lettres…

Nadim Bahsoun

Né à Beyrouth, au Liban, le chorégraphe et performeur Nadim Bahsoun collabore dès son plus jeune âge avec des metteurs en scène et des artistes libanais : Nagy Souraty, Nidale Al Achkar, Lina Abyad… Arrivé en France à l’âge de 17 ans, il y poursuit des études universitaires en sciences économiques et en arts du spectacle-danse (UNS de Nice puis Université Paris 8), une formation de danse à l’école supérieure de danse ESDC Rosella Hightower (Cannes), et intègre la formation intensive d’été à PARTS, Bruxelles.

Il collabore en tant qu’interprète et assistant chorégraphe aux Compagnies 4120.CORPS, Nancy Naous (LB/FR), puis Libr’Arts – Nadia Beugré (CI/FR) et danse pour Fouad Boussouf (CCN Le Havre), Olivia Granville (CCN La Rochelle), Blanca Li, David Wampach, Radhouane El Meddeb. Au cinéma, Nadim participe en tant que chorégraphe et acteur à Sous le ciel d’Alice de Chloé Mazlo et Au kiosque, citoyens! de Nadine Naous, et occupe le premier rôle dans Queer, Shall I compare you to a Summer’s day, de Mohammad Shawky Hassan (Égypte-Liban) ; en vidéo-danse, on le voit dans Cairography de Dalia Naous (Égypte). Il écrit actuellement une pièce chorégraphique, System Error, et signe la chorégraphie d’un opéra contemporain hybride avec Eyad Houssami à Berlin.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://www.imarabe.org/fr/visites-ateliers/masterclass-quand-le-calame-devient-mon-corps

