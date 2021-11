Cran-Gevrier Les Papeteries - Image Factory Cran-Gevrier, Haute-Savoie Masterclass : protégez vos marques, dessins et modèles Les Papeteries – Image Factory Cran-Gevrier Catégories d’évènement: Cran-Gevrier

Une masterclass dédiée à la protection des marques, dessins et modèles (interface graphique). Pour cette Masterclass French Tech Central, nous accueillerons Esther Dupain, Conseil en Propriété Industrielle, membre de la CNCPI, interviendra sur ce thème.), qui vous permettra d’y voir plus clair et de comprendre le fonctionnement les mécanismes de protection de vos marques, dessins et modèles. LIEU : Papeteries – Image Factory, (1 esplanade Augustin Aussedat – Cran Gevrier à Annecy) Date : mardi 7 décembre 2021 – 13h – 14h30

Sur inscription

Dans le cadre du programme French Tech Central, participez à une masterclass dédiée à la protection des marques, dessins et modèles (interface graphique). Les Papeteries – Image Factory 1 Esplanade Augustin Aussedat, 74960 Cran-Gevrier

2021-12-07T13:00:00 2021-12-07T14:30:00

