Vous aimez la photo et vous aimez les animaux ? Ce stage est pour vous! Le Parc de Clères propose depuis 2015 des masterclasses pour découvrir la photographie animalière. Animé par Pierre-Bernard Cognein, photographe animalier qui exposait au parc en 2015 et sur les grilles à l’hotel du département en 2019 pour le centenaire du parc, ce stage d’une journée vous permet de vous initier ou de vous perfectionner à la photographie de nature. Théorie et pratiques sont abordées avec un formateur qui s’adapte au niveau et au matériel de chacun. 2 thématiques sont proposées selon les dates: La photo macro pour les amoureux des détails et la photographie animalière en général avec pour sujets les 1400 animaux du parc de Clères! Alors sortez votre matériel et offrez-vous ce moment d’apprentissage qui permet de se décomplexer avec la photographie et de réaliser de sublimes clichés ! matériel : un appareil photo numérique (reflex ou hybride) un objectif (Apportez ce que vous avez ! si vous avez des objectifs plus spécifiques (zoom entre 100 et 500 mm, objectif macro, vous pouvez les apporter ). Ce stage se déroule pour l’essentiel en extérieur, prévoyez donc des vêtements adaptés que vous n’avez pas peur de salir! ) Samedi 21 août : photographie animalière Tarif: 85 € par personne 10 stagiaires maximum par jour Le tarif comprend le café d’accueil, le stage et le pique-nique.

85 € sur inscription

un stage d’une journée pour découvrir la photographie animalière

Parc de Clères avenue du parc 76690 Clères Clères La Houssiette Seine-Maritime



