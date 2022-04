Masterclass Photo Animalière Clères Clères Catégories d’évènement: Clères

Clères Seine-Maritime Clères Vous aimez la photo et vous aimez les animaux ?

Ce stage est pour vous ! Animé par Pierre-Bernard Cognein, photographe animalier qui exposait au parc en 2015 et sur les grilles à l’hôtel du département en 2019 pour le centenaire du parc, ce stage d’une journée vous permet de vous initier ou de vous perfectionner à la photographie de nature. Cette deuxième session aborde la photographie animalière. Théorie et pratiques sont abordées avec un formateur qui s’adapte au niveau et au matériel de chacun. 85 € par personne – déjeuner inclus – à partir de 13 ans. Vous aimez la photo et vous aimez les animaux ?

