Masterclass : Peut-on réussir sans avoir déjà échoué ? HEC Paris Jouy-en-Josas, jeudi 7 mars 2024.

Masterclass : Peut-on réussir sans avoir déjà échoué ? HEC Paris Jouy-en-Josas Jeudi 7 mars, 12h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-07 12:00

Fin : 2024-03-07 13:30

Masterclass : Peut-on réussir sans avoir déjà échoué ? Jeudi 7 mars, 12h00 1

https://www.hec.edu/fr/executive-education/evenements/masterclass-peut-reussir-sans-avoir-deja-echoue

HEC Paris Executive Education vous invite à une Masterclass en ligne animée par Christopher HOGG, le 7 mars 2024 à 12h00

Dans un monde façonné par l’économie de l’innovation, nous célébrons les succès éclatants des entrepreneurs brillants. Pourtant, derrière chaque réussite flamboyante se cachent une multitude d’échecs. Affronter ces revers et rebondir, ce fameux « bounce back », s’avère être une qualité indispensable dans la quête de la réussite. L’innovation, l’entrepreneuriat, les échecs, et la résilience tracent la voie vers le succès.

Avant même que la résilience ne devienne un concept à la mode, la sagesse populaire associait depuis longtemps la réussite et la fortune à la prise de risques et aux échecs qui en découlent. Lao-Tseu nous enseignait que « l’échec est le fondement de la réussite », tandis que Virgile affirmait que « la fortune sourit aux audacieux ».

Aujourd’hui, dans un environnement géopolitique et économique de plus en plus instable, et avec l’innovation jouant un rôle central dans la création de valeur des entreprises, l’échec devient omniprésent. Les taux d’échec dans l’économie de l’innovation sont élevés, mais ils sont souvent le prix à payer pour des gains exceptionnels.

La résilience ne se décrète pas, elle se construit avec le temps. Il est essentiel de reconnaître que nous ne sommes pas définis par nos succès ou nos échecs, mais par notre capacité à rebondir. Apprenons à embrasser les échecs comme des étapes naturelles sur le chemin de la réussite.

Nous échangerons avec vous sur ce thème, mais aussi autour de la Majeure Strategic Management du Global Executive Master in Management que nous vous présenterons en présence d’un alumni du programme qui témoignera de son expérience à HEC Paris.

HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines