Médiathèque de Verrières, le samedi 11 décembre à 14:30

Réalisez un tableau sous la houlette de l’artiste Franck Chalard. Une participation de 25 euros est demandée à chaque participant qui repartira avec son tableau. Tout le matériel est fourni. Vous pouvez également apporter quelques petits objets personnels à coller sur votre tableau si vous le souhaitez.

25 euros par personne. Groupe de 12 personnes maximum. Enfants-Adultes – Inscription obligatoire.

Réalisez un tableau à la façon des Têtes de l’Art de Franck Chalard Médiathèque de Verrières 2, Place de Coume 86410 Verrières Verrières Bas Conac Vienne

2021-12-11T14:30:00 2021-12-11T16:30:00

