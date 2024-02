Masterclass online : comprendre le rôle des entreprises dans le respect des droits humains HEC Paris Jouy-en-Josas, mercredi 28 février 2024.

Masterclass online : comprendre le rôle des entreprises dans le respect des droits humains HEC Paris Jouy-en-Josas Mercredi 28 février, 18h00

Début : 2024-02-28 18:00

Fin : 2024-02-28 19:30

Vous vous interrogez sur les dernières évolutions en matière de régulation et de législation concernant les droits humains en Europe et à l’international ? Vous êtes préoccupé par les risques et les opportunités pour les entreprises en matière de droits humains ? Vous vous demandez quels leviers d’engagement sont mis en œuvre par les entreprises les plus proactives dans ce domaine ?

Rejoignez-nous pour une Masterclass où nous aborderons ces questions cruciales et explorerons comment les entreprises peuvent s’engager efficacement pour les droits humains.

Soyez guidé par Bénédicte Faivre-Tavignot, professeure associée à HEC Paris et professionnelle en stratégie, qui occupe également le poste de directrice académique du Certificat Executive Strategizing Sustainable Business Transformation.

Elle sera accompagnée de Charles Autheman, consultant à l’ONU, qui partagera avec vous son expertise et sa vision.

Cette Masterclass est l’occasion d’acquérir des connaissances et des perspectives pratiques essentielles pour naviguer dans le paysage complexe des droits humains et guider votre entreprise vers un avenir plus juste et durable.

Ensemble, accompagnés de Rodolphe Zoubeidi, ils vous présenteront les grandes lignes du programme et répondront à l’ensemble de vos questions.

Soyez prêt à acquérir des connaissances et des perspectives pratiques pour guider votre entreprise vers un avenir durable.

Faisons de chaque conversation une opportunité d’impact positif.

HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines