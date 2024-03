Masterclass online : Certificat Executive Gouvernance des entreprises familiales HEC Paris Jouy-en-Josas, mercredi 13 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-13 18:00

Fin : 2024-03-13 20:00

Les entreprises familiales ont par nature une solide orientation environnementale et sociale. La notion de pérennité est au cœur de leur modèle économique, de leur mission et leur gouvernance ; ainsi la transmission aux prochaines générations est leur vocation première. Pour y parvenir, elles disposent de trois piliers : le capital sociétal, le capital réputationnel et le capital environnemental.

Rejoignez-nous le mercredi 13 mars à 18h pour cette Masterclass au cours de laquelle nous répondrons à la question : Les entreprises familiales sont-elles plus « engagées » que les grandes entreprises ?

Laissez-vous guider par Philippe Pelé-Clamour, professeur adjoint à HEC Paris et spécialiste en entreprises familiales et marchés émergents.

Philippe Pelé-Clamour est conseiller du commerce extérieur de la France et auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN). Après une carrière passée chez L’Oreal et BIC, il est aujourd’hui le Président d’un fonds d’investissement dédié à l’Eurasie.

Il vous présentera à cette occasion, accompagnée de Caroline BARANGER, consultante formation, les grandes lignes du Certificat Executive Gouvernance des entreprises familiales et toutes deux répondront à l’ensemble de vos questions. Soyez prêt à acquérir des connaissances et des perspectives pratiques pour guider votre entreprise vers un avenir durable.

Ce n’est pas seulement une Masterclass, Mais un voyage vers la transformation de votre entreprise familiale avec résilience et vision !

HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines