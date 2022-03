Masterclass Moussa Koita le Douze Cergy Catégories d’évènement: Cergy

Moussa Koita, multi-instrumentiste burkinabé, est « LE » guitariste que tout le monde s’arrache. Il s’est fait connaître aux côté de Kassé Mady Diabaté, Oumou Sangaré ou encore Sékouba Bambino. Pour cette masterclass, Moussa KOITA proposera aux participants de découvrir les techniques de jeu de guitare spécifique aux musiques d’Afrique de l’Ouest. Informations pratiques : Ouvert à 8 participants Sur inscription à : [ledouze.studios@cergy.fr](mailto:ledouze.studios@cergy.fr) N’oubliez pas de prendre votre guitare !!! Lieu : Le Douze Adresse : Petit Passage (à côté d’Aldi) 95800 Cergy Saint-Christophe, France 01 34 33 32 12 / [ledouze.studios@cergy.fr](mailto:ledouze.studios@cergy.fr) En transports : RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 11 Accès selon mesures sanitaires en vigueur à date.

