" Les sens en éveil" – Masterclass de l'émotion à la création du parfum dans les Jardins de Carbay Hills le samedi 11 juin avec Eléonore de Stael, créatrice parfumeure. Vivez les mystères du parfum, entre ballade commentée dans le jardin du parfumeur, une séance de yoga en plein air puis atelier guidée par un "nez".

