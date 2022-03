Masterclass les clés du groove La Compagnie des Arts Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 14:00 18:30

Tinah Drevet, coach vocale des artistes Angèle, Gaël Faye ou encore Jaïne, revient à La Compagnie des Arts pour sa Masterclass "Les clés du groove". Venez faire danser votre voix et chanter votre corps tout entier samedi 26 mars avec d'autres chanteurs qui souhaitent perfectionner leur technique dans une ambiance super conviviale où la place est faite à chacun et chacune et où le mot d'ordre est : "Groover" !

