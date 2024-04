Masterclass – Leadership stratégique : les facteurs clés de succès face aux enjeux et défis actuels HEC Paris Jouy-en-Josas, mercredi 24 avril 2024.

Masterclass – Leadership stratégique : les facteurs clés de succès face aux enjeux et défis actuels HEC Paris Jouy-en-Josas Mercredi 24 avril, 12h30

HEC Paris Executive Education vous convie à une Masterclass en ligne dirigée par Philippe CASTILLA, Directeur Académique du programme executive Leadership Stratégique, le 24 Avril 2024 à 12h30.

Philippe Castilla apportera son éclairage sur les facteurs clés de succès pour exercer un leadership efficace et performant à un niveau stratégique dans le contexte actuel des entreprises.

Il abordera plus particulièrement la question du positionnement managérial à trouver, et des compétences clés à développer pour :

Rassembler, faire fonctionner ensemble, challenger et conduire les équipes dans le changement en tant que manager de haut niveau,

Favoriser l’innovation et l’émergence de nouvelles offres et façons de faire en lien les enjeux et défis, les logiques de création de valeur et les ressorts de la performance de l’entreprise

Mener les équipes dans un environnement complexe et incertain

Encourager les transversalités et les coopérations au sein de l’entreprise

Installer des liens efficaces avec l’ensemble des parties prenantes

Dans un second temps, il présentera le programme executive Leadership Stratégique dont la prochaine session se déroulera le 18 Juin 2024 à Jouy en Josas.

Participez à cette Masterclass pour explorer les compétences distinctives des leaders qui réussissent à un niveau stratégique dans le monde professionnel d’aujourd’hui, et prendre pleinement possession d’une fonction managériale de ce niveau dans le contexte actuel.

HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines