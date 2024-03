Masterclass – Le pouvoir de la co-construction : Réinventer la négociation HEC Paris Jouy-en-Josas, jeudi 28 mars 2024.

Début : 2024-03-28 12:00
Fin : 2024-03-28 13:30

Début : 2024-03-28 12:00

Fin : 2024-03-28 13:30

HEC Paris Executive Education vous invite à une Masterclass en ligne animée par Lionel BELLENGER, le 28 mars 2024 à 12h00.

On parle beaucoup de co-construction, mais « entre dire et faire, il y a la mer », comme le dit un proverbe italien.

Lionel Bellenger, propose une exploration profonde et pratique des défis rencontrés dans les négociations contemporaines. Lors de cette session exclusive, il mettra en lumière l’écart entre la théorie de la co-construction et sa mise en pratique. Avec un regard critique sur les impasses fréquentes et les confrontations stériles dans les négociations, cette Masterclass promet d’aller au-delà des discours pour proposer des solutions concrètes.

En se demandant si l’esprit de la co-construction peut réellement transformer nos méthodes habituelles, elle offrira aux participants l’opportunité d’explorer de nouvelles approches susceptibles de revitaliser et de réinventer leur manière de négocier.

L’esprit de la co-construction peut-il revitaliser, voire réinventer nos habitudes de négociation ?

Nous échangerons avec vous sur ce thème, avant de vous présenter le programme Réussir ses négociations, dont la prochaine session se déroulera le 21 Mai 2024 à Jouy en Josas.

HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines