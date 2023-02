Masterclass le Labo des Voix de L’operette a l’opera AUDITORIUM DE CRESCO ST MANDE Catégories d’Évènement: ST MANDE

Masterclass le Labo des Voix de L’operette a l’opera AUDITORIUM DE CRESCO, 17 février 2023, ST MANDE. Masterclass le Labo des Voix de L’operette a l’opera AUDITORIUM DE CRESCO. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:30 (2023-02-17 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. Le laboratoire des voix est une Masterclass de chant lyrique dirigé par le contre-ténor Mathieu Salama accompagné par le pianiste Mikaelle Morozov. Le thème de la prochaine Masterclass : De l’opérette à l’opéra. les élèves choisis par le contre-ténor chanteront des extaits d’opérette ou d’opéra les plus connues en solos duos… Mathieu Salama Mathieu Salama Votre billet est ici AUDITORIUM DE CRESCO ST MANDE 4 AVENUE PASTEUR Val-de-Marne Le laboratoire des voix est une Masterclass de chant lyrique dirigé par le contre-ténor Mathieu Salama accompagné par le pianiste Mikaelle Morozov. Le thème de la prochaine Masterclass : De l’opérette à l’opéra. les élèves choisis par le contre-ténor chanteront des extaits d’opérette ou d’opéra les plus connues en solos duos… .12.0 EUR12.0. Votre billet est ici

