MASTERCLASS | La révolution est dans la rue La Condition Publique – Roubaix, 8 juin 2022, Roubaix.

MASTERCLASS | La révolution est dans la rue

La Condition Publique – Roubaix, le mercredi 8 juin à 19:00

### PRENDRE PLACE. DONNER DE LA VOIX. LIBÉRER LA PAROLE 3 rencontres · 3 invité.es · 3 thématiques · 3 aftershows Un cycle de masterclasses pour repenser la ville de manière inclusive. En écho à l’exposition « Des futurs désirables » du Labo 148 et du Frac Grand Large (Dunkerque). ### MASTERCLASS AVEC TAL MADESTA La révolution MeToo a débuté sur les réseaux sociaux puis s’est épanouie dans la rue. Collages antisexistes et antiracistes, performances, chorales de rue, manifestations : tout est bon pour reprendre possession de l’espace public confisqué par les catégories sociales les plus privilégiées. La démarche n’est pas nouvelle, elle remonte même à la révolution française ou plus récemment, aux années de lutte contre le Sida. Avec Tal Madesta est journaliste indépendant, auteur et militant trans. Il est membre de XY Media, premier média audiovisuel transféministe de France. ### SCÈNE QUEER Après la masterclass, l’artiste queer Law proposera une performance rap, slam, pendant laquelle elle déclamera des textes abordant les questions des genres et des sexualités.

Entrée libre

La revue féministe la Déferlante, en partenariat avec le Labo 148, projet média de la Condition Publique, questionnera la construction et l’investissement de l’espace public au prisme du genre.

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T19:00:00 2022-06-08T22:00:00